رياضة | سولشاير: بوجبا لديه مميزات عديدة.. وهيريرا قائد

تحدث أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن نجمه الفرنسي بول بوجبا، مؤكدًا إنه لاعب رائع وكان معجباً به منذ أن كان صغيراً.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول : "بوجبا بطل كأس العالم، إنه قائد في غرفة تبديل الملابس وعلى أرضية الملعب".

وأضاف: "هناك أنواع مختلفة من لاعبين خط الوسط لكن لا أعتقد أن هناك أي لاعب آخر مثله. بوجبا يستطيع تسجيل الأهداف ويمتلك بعض الصفات الرائعة".

وواصل قائلاً: "رأسية بوجبا مثلاً أمام تشلسي كانت رائعة ولكنه يستطيع كذلك أن يقوم بتوزيع الكرة عندما يكون في وسط الملعب".

وأردف بالحديث عن نجم الوسط أندير هيريرا: "يظهر هيريرا بالشكل المطلوب ويُغطي كامل أرضية الملعب بمجهوده الكبير".

واختتم: "في أول دقيقة من مباراتنا أمام تشيلسي، رأيتُ هيريرا يضغط على الجهة اليسرى لـ تشيلسي، يملك حماسًا هائلًا وطاقة كبيرة، إنه قائدٌ ويؤثر على جميع من حوله بحماسه وشغفه".