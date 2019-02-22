رياضة | سولشاير: بوجبا لديه مميزات عديدة.. وهيريرا قائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: بوجبا لديه مميزات عديدة.. وهيريرا قائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "هناك أنواع مختلفة من لاعبين خط الوسط لكن لا أعتقد أن هناك أي لاعب آخر مثله. بوجبا يستطيع تسجيل الأهداف ويمتلك بعض الصفات الرائعة".
وواصل قائلاً: "رأسية بوجبا مثلاً أمام تشلسي كانت رائعة ولكنه يستطيع كذلك أن يقوم بتوزيع الكرة عندما يكون في وسط الملعب".
وأردف بالحديث عن نجم الوسط أندير هيريرا: "يظهر هيريرا بالشكل المطلوب ويُغطي كامل أرضية الملعب بمجهوده الكبير".
واختتم: "في أول دقيقة من مباراتنا أمام تشيلسي، رأيتُ هيريرا يضغط على الجهة اليسرى لـ تشيلسي، يملك حماسًا هائلًا وطاقة كبيرة، إنه قائدٌ ويؤثر على جميع من حوله بحماسه وشغفه".
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