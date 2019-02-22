رياضة | سولشاير يستعين بأسطورة مانشستر يونايتد لقهر ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يستعين بأسطورة مانشستر يونايتد لقهر ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة يونايتد لـ الريدز: "السير أليكس فيرجسون سوف يكون مُرحباً به من أجل التحدث مع اللاعبين قبل المباراة إن أراد ذلك".
وأضاف سولشاير بقوله: "نعلم مدى أهمية الفوز على ليفربول بالنسبة له، كذلك جميع اللاعبين يعلمون مدى أهمية الفوز على ليفربول".
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