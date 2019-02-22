رياضة | سولشاير يستعين بأسطورة مانشستر يونايتد لقهر ليفربول

أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأنه يتمنى دعوة السير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي للشياطين الحمر، من أجل إلقاء كلمة للاعبين قبل مباراة ليفربول يوم الأحد.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة يونايتد لـ الريدز: "السير أليكس فيرجسون سوف يكون مُرحباً به من أجل التحدث مع اللاعبين قبل المباراة إن أراد ذلك".

وأضاف سولشاير بقوله: "نعلم مدى أهمية الفوز على ليفربول بالنسبة له، كذلك جميع اللاعبين يعلمون مدى أهمية الفوز على ليفربول".