رياضة | المصري يعبر النجوم ويرتقي للمركز السادس بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يعبر النجوم ويرتقي للمركز السادس بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا صعبًا على نظيره النجوم إف سي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المصري البورسعيدي الوحيد عبر اللاعب محمد صالح في الدقيقة 71، حيث استغل كرة ارتدت من الحارس عصام الحضري ليضعها برأسه في الشباك.

وأهدر محمود فتح الله مدافع النجوم ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 84 بعدما تصدي لها الحارس أحمد مسعود ببراعة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد المصري إلي 32 نقطة ويحتل المركز السادس، بينما يتوقف رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري.