رياضة | قحافة يوقف قطار انتصارات السنطة والمحلة يفوز على الزيات بثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قحافة يوقف قطار انتصارات السنطة والمحلة يفوز على الزيات بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة 14 من دوري القسم الرابع بمنطقة الغربية، التي أقيمت عصر اليوم، عن النتائج التالية:-

حسم التعادل الإيجابي مباراة فريقي قحافة والسنطة، بنتيجة 1/1، حيث تقدم محمد عبولي لقحافة في الدقيقة 27، وتعادل السيد الاسمر "لالا" للسنطة في الشوط الثاني، ليوقف قحافة قطار السنطة بعد تواصل انتصاراته ل6 جولات، وعلي الرغم من التعادل إلا أن السنطة ما زال متصدر المجموعة برصيد 39 نقطة، ويأتي قحافة في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

أدار المباراة محمد مخلص حكما، وعاونه طه عبدالعال محمد القراقصي.

كما تعادل شباب سمنود مع قطور بنفس النتيجة 1/1، تقدم محمد ابوهرجة لاعب قطور، في الشوط الأول، ثم عادل النتيجة محمود أبو ستيته لاعب سمنود بالشوط الثاني، لياتي سمنود في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، ويحتل قطور المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

وحقق فريق محلة مرحوم بقيادة وليد البشكار الفوز علي محلة حسن بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل لمحلة مرحوم "صبري اسماعيل عمر، وأحمد مجدي" وأحرز هدف محلة حسن "احمد مصلحي".

أدار المبارة، أحمد عقيلة حكما، وعاونه علي الوكيل، وهشام الدسوقي.

وحقق فريق شباب الملحة الفوز علي مركز شباب كفر الزيات بثنائية نظيفة، أحرزهما أحمد ابو سكين ومحمد عماد، ليأتي المحلة في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، ويتجمد رصيد الزيات في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

ترتيب المجموعة:-

1- السنطة 30 نقطة

2- محلة حسن 23 نقطة

3- مركز شباب المحلة 23 نقطة

4- شباب قطور 21 نقطة

5- شباب سمنود 15 نقطة

6- محلة مرحوم 15 نقطة

7- قحافة 14 نقاط

8- شباب الزيات 4 نقاط