رياضة | كلوب: مواجهة مان يونايتد صعبة للغاية.. وهذا هو مفتاح الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: مواجهة مان يونايتد صعبة للغاية.. وهذا هو مفتاح الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي عن جدول مباريات فريقه ضد ميونيخ بايرن، ومانشستر يونايتد، ثم إيفرتون.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "لا يوجد شيءٌ شخصي ضد بايرن، هم يريدون أن يكونوا ناجحين، مثل مان يونايتد. لا أعلم ما إن كانوا يعتقدون بأنهم سيأخذون خطوةً للأمام بمجرد فوزهم بالثلاث نقاط. نتطلع للعب هناك، إنه جو رائع وممتع 'اللعب في اولدترافورد'".

وأضاف: "ايفرتون، ثم واتفورد، لديهم حالاتهم الخاصة، ولا أعتقد بأنهم يفكرون بفرص تحقيقنا للقب".

وواصل: "دائمًا ما كانت المباراة مباراةً كبيرة، عدم فوزنا بالثلاث نقاط سيمنعنا من الفوز باللقب ؟ لا أعرف، وليس هناك شيء شخصي حول ذلك".

وتابع عن تاريخ المباراة: "لا يمكنني الدخول الى حجرة تغيير ملابس اللاعبين واتحدث عن التاريخ، لا يمكنني أن أجعلها أكبر مما هي عليه الآن بسبب اللحظة التي نعيشها الآن.

وأكمل: "يوجد الكثير من الحديث حول هذه المباراة، مثل مباراة بايرن، علينا أن نذهب للمباراة ونلعبها. لن نواجه فريقًا ضعيفاً، بل سنواجه فريق كرة قدم منظم بقدرات عالية".