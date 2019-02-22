رياضة | نجم الإسماعيلي يعقد جلسة مع لاعبي الدراويش قبل موقعة شباب قسنطينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الإسماعيلي يعقد جلسة مع لاعبي الدراويش قبل موقعة شباب قسنطينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمود متولى قائد الإسماعيلى جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم والتأكيد على ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده فى مباراة شباب قسنطينة الجزائرى. ويستضيف الدراويش الفريق الجزائرى فى السادسة من مساء غدا السبت باستاد برج العرب بالاسكندرية لحساب الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا. وطالب متولى زملائه بضرورة التركيز طوال أحداث اللقاء، والحرص على عدم قبول أى أهداف، واستغلال أقل فرصة يحصل عليها الفريق من أجل الابقاء على الأمال فى التأهل للدور المقبل بالبطولة. وشدد قائد الدراويش على أهمية تلك المباراة التى ستثبت للجميع مدى قدرات الفريق فى الاستمرار ضمن منافسات البطولة الأقوى بالقارة.

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