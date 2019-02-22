كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يرحب بتأجيل مباراته أمام الزمالك بالكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لفريق مصر للمقاصة عن ترحيبهم بتأجيل مباراة الزمالك يوم الأربعاء القادم ببطولة كأس مصر. وأوضح سليم في تصريحات خاصة أن الفريق يخوض 5 مباريات في 10 أيام مشيرًا إلى ضرورة تأجيل مباراة الزمالك لمنع الإرهاق والإصابة للاعبين. وتابع "إذا كانت رغبة الزمالك هي الأخرى بتأجيل اللقاء فسنقوم بإرسال خطاب إلى الجبلاية بتأجيل اللقاء". وحول رأيه بشأن مشاركة الناشئين في لقاء الزمالك إذا ما تم إقامته الأربعاء القادم "الأمر متعلق بوجهة نظر الجهاز الفني".

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | المقاصة يرحب بتأجيل مباراته أمام الزمالك بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.