رياضة | عاجل.. أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب "ترقيصة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب "ترقيصة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بمحمود علاء مدافع الفريق وغيابه خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن اللاعب كان يشارك في المباريات الماضية بمسكنات بسبب وجود إصابة له في الركبة والاعتماد على "الحقن" لتجهيزه.

وأشار المصدر إلى أن الترقيصة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة والشهيرة تسببت في تفاقم الإصابة له بسبب التحامل على ركبته فيها.

ويحيط الغموض بموقف اللاعب ومشاركته في مباراة بيترو أتليتكو الأنجولي المقرر لها الأحد القادم بالكونفدرالية الافريقية.

تقرر إقامة الاجتماع الفنى الخاص بمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفريق بيترو أتليتكو الأنجولي المقررة إقامتها مساء الأحد المقبل فى كأس الكونفيدرالية الإفريقي، في الثانية ظهر غدٍ السبت.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفنى للمباراة أحمد زاهر المدير الاداري للزمالك وطاقم الحكام الموريتاني ومراقب المباراة ومندوب من نادي بيترو أتليتكو الأنجولي.

ويواجه الزمالك فريق بيترو أتليتكو فى التاسعة مساء بعد غدٍ باستاد برج العرب فى الإسكندرية بالجولة الثالثة لدور المجموعات للكونفيدرالية.

كما يقام المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو في التاسعة والنصف مساء الغد السبت باستاد برج العرب للحديث عن المباراة المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دوري المجموعات من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.