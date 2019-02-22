رياضة | يتفقان في الشعر وكرة القدم .. 5 اختلافات بين آل الشيخ وسالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يتفقان في الشعر وكرة القدم .. 5 اختلافات بين آل الشيخ وسالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيراميدز اليوم الجمعة، نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ في مصر.

ونشر نادي بيراميدز بيانا رسميا يُعلن فيه نقل ملكيته لـ"سالم الشامسي" جاء فيه: "يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي..وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالى المستشار تركى آل الشيخ في مصر".

ويعتبر سالم سعيد الشامسي هو نائب رئيس نادي بيراميدز الحالي، وهو مستثمر إماراتي معروف بحبه لكرة القدم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 5 اختلافات بين "آل الشيخ" و"سالم الشامسي":-

1- مجال العمل:

يعد "الشامسي" أحد أبرز المستثمرين في مجال المقاولات العامة في الإمارات، ويمتلك شركة ومؤسسة سالم سعيد الشامسي في مدينة العين الإماراتية، كما يمتلك ما يقرب من 15 شركة تختص بمجالات صناعية مختلفة في مختلف أنحاء الإمارات.

أما تركي آل الشيخ بدأ مهامه العملية في القطاع الحكومي بوزارة الداخلية واستمر حتى تقلد رتبة نقيب، ثم انتقل للعمل في إمارة الرياض لمدة عامين، عمل بعدها بمكتب أمير منطقة الرياض، وبعدها عمل بمكتب وزير الدفاع وديوان ولي العهد لمدة ثلاث سنوات، حتى يناير عام 2015 عندما تم تعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وفي يونيو من عام 2017 صدر أمر ملكي بترقيته مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

2- المناصب الرياضية:

لم يشغل سالم الشامسي أي مناصب رياضية باستثناء منصبه كـ نائب رئيس بيراميدز وإن كان منصبًا أقرب لمنصب شرفي بإعتباره أحد المساهمين بالنادي، وكان بعيدًا عن الصورة تمامًا وكان حسام البدري رئيس النادي هو المسؤول عن إدارة النادي تحت إشراف المالك السابق تركي آل الشيخ.

علي النقيض تمامًا تركي آل الشيخ شغل العديد من المناصب الرياضية، حيث يشغل حاليًا منصب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي كما كان رئيسًا للهيئة العامة للرياضة بالسعودية ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، كما كان رئيسًا شرفيًا لعدة أندية سعودية الهلال والنصر والتعاون.

3- الظهور الإعلامي:

يفضل سالم سعيد الشامسي مالك بيراميدز الجديد قلة الظهور الإعلامي والغياب عن المناسبات ويتضح ذلك في قلة المعلومات عنه كما أنه لا يمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان تركي آل الشيخ كثير الظهور والتواجد بشكل مستمر سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي والذي كان نشيطا عليها بشكل كبير، بالإضافة للظهور المستمر خلال المناسبات والأحداث الرياضية والفنية.

4- الجنسية:

سالم سعيد الشامسي رجل أعمال إماراتي بل إنه من أثرياء الإمارات يعمل في مجال المقاولات وله شركات عديدة تختص بمجالات صناعية مختلفة، بينما تركي آل الشيخ كان سعودي الجنسية، وكان رئيسًا للهيئة العامة للرياضة ثم تولي رئاسة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية بجانب كونه رئيسًا للإتحاد العربي والاتحاد الرياضي لدول التضامن الإسلامي.

5- تربية النسور والخيول:

يهتم سالم سعيد الشامسي مالك بيراميدز الجديد بتربية النسور والخيول في بلده الإمارات، ولم نسمع طوال الفترة الماضية عن اهتمام تركي آل الشيخ المالك السابق للنادي بتربية أي نوع من أنواع الطيور أو الحيوانات.

** ورغم الاختلافات السابقة بين تركي آل الشيخ وسالم سعيد الشامسي لكنهما يتفقان علي حبهما لكرة القدم، حيث أن "الشامسي مشجع لنادي العين ومن أكثر الداعمين له، كما يتفقان ايضًا في كتابة الشعر، حيث يشتهر "آل الشيخ" بكتابة الشعر الغنائي، وقد غني من كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب، ويهتم "الشامسي" أيضًا بتأليف دواوين الشعر وإعلانها بشكل دوري.