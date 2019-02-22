شكرا لقرائتكم خبر عن فرانشيسكو: لا أهتم بما يقال عن المفاوضات مع مدرب البلوز والان مع التفاصيل
الخليج 365 - تحدث أوزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن مايتداول بخصوص تعاقد الذئاب مع ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي، في الموسم المقبل.
وقال دي فرانشيسكو عبر المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، "أظهرنا في مواجهة بولونيا أنه لا يمكن التقليل من شأن أي خصم يقاتل من أجل البقاء في الدوري"
وتابع: "لا يمكننا التقليل من مواجهة فروزينوني، الخصم ظهر بمستوى رائع أمام لاتسيو، كان لديهم أيضًا أفكار جيدة أمام سامبدوريا، لاعب واحد فقط من زانيولو أو مانولاس أو فازيو أو فلورينزي سيشارك غدًا".
وأضاف: "سنلعب بطريقة لعب 3\5\2، باستوري بالتأكيد ليس سعيدًا بالمشاركة في عدد قليل من الدقائق، ولكنه يتدرب جيدًا، بيروتي يؤدي جيدًا الأن".
وإختتم فرانشيسكو حديثه قائلا: "تعاقد روما مع ساري، مثل هذه الشائعات تسبب عدم الاستقرار في الفريق، هذا الكلام غير منطقي..لا أهتم بشائعات المفاوضات مع مدرب البلوز".
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