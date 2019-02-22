انت الان تتابع فرج عامر عن أسامة كمال: «قال اللي نفسنا نقوله» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

أبدى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تأييده للإعلامي أسامة كمال بخصوص رأيه في أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة وبيراميدز، حيث قال فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أسامة كمال قال اللي كلنا نفسنا نقوله". وكان أسامة كمال قد هاجم اتحاد الكرة في أثناء تقديمه برنامجه على فضائية "دي إم سي"، بسبب تعاطفه مع بيراميدز ومالكه تركي آل الشيخ على حساب الأهلي. اتحاد الكرة أعلن رسميًا استبدال مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بكأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، على أن يتم تأجيل مباراة الدوري لشهر أبريل.

وأعلن نادي بيراميدز برئاسة مالكه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر)، عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ في