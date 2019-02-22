الإسماعيلي بزيه الأساسي أمام شباب قسنطينة

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
شهد الاجتماع الفنى الخاص لمباراة فريق النادي الإسماعيلي ونظيره شباب قسنطينة حضور التنزانى أحمد مجواى مراقب المباراة، والسودانى صلاح أحمد محمد صالح مراقب الحكام، والإثيوبى مايكل بيلاى المنسق العام، ومن جانب الإسماعيلى حضر طارق أبو الليل، المدير الإداري، وأشرف عبد الكريم الإدارى، وسيد العركى مدير إدارة العلاقات العامة، وطارق عرامة رئيس نادي قسنطينة، وأعضاء الجهاز الإدارى للفريق الجزائري. وتقرر ظهور الإسماعيلى بقميصه الأساسي باللون الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، فيما سيظهر فريق شباب قسنطينة بقميصه الأخضر والشورت الأسود والجوارب السوداء.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي منافسه الجزائري شباب قسنطينة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا 2019، في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت. يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عودة فريق الإسماعيلي
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي منافسه الجزائري شباب قسنطينة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا 2019، في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عودة فريق الإسماعيلي للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب استبعاده من البطولة بسبب شغب جماهيره في مباراة الإفريقي التونسي، علمًا بأن فريق النادي الإسماعيلي يحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلًا من تي بي مازيمبي والإفريقي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري، ويسعى لاقتناص أول ثلاث نقاط له في المجموعة.
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