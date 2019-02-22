قرعة الدوري الأوروبي.. «الزهر لعب مع الكبار»

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٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة "نيون" السويسرية، عن مباريات متوازنة لكبار المسابقة، وذلك بعد أن تمكن 16 فريقًا من الصعود وهي: تشيلسي وآرسنال (إنجلترا) - فالنسيا وفياريال وإشبيلية (إسبانيا) - إنتر ميلان ونابولي (إيطاليا) - كراسنودار وزينيت (روسيا) - إينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - دينامو كييف (أوكرانيا) - ستاد رين (فرنسا) - دينامو زغرب (كرواتيا) - بنفيكا (البرتغال) - سالزبورج (النمسا) - سلافيا براغ (التشيك).
ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من هذا الدور يوم 7 مارس، على أن تقام مباريات العودة في 14 من نفس الشهر، ثم ستقام قرعة الدور ربع النهائي، ونصف النهائي من المسابقة يوم 15 من نفس الشهر. وفيما يلي قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي: تشيلسي الإنجليزي × دينامو كييف الأوكراني آرسنال الإنجليزي
ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من هذا الدور يوم 7 مارس، على أن تقام مباريات العودة في 14 من نفس الشهر، ثم ستقام قرعة الدور ربع النهائي، ونصف النهائي من المسابقة يوم 15 من نفس الشهر.وفيما يلي قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي:
تشيلسي الإنجليزي × دينامو كييف الأوكراني
آرسنال الإنجليزي × ستاد رين الفرنسي
إينتراخت فرانكفورت الألماني × إنتر ميلان الإيطالي
دينامو زغرب الكرواتي × بنفيكا البرتغالي
نابولي الإيطالي × سالزبورج النمساوي
فالنسيا الإسباني × كراسنودار الروسي
إشبيلية الإسباني × سلافيا براغ التشيكي
زينيت الروسي × فياريال الإسباني
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