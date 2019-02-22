شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح: أتطلع لتحقيق حلم الطفولة بحصد «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، عن يورجن كلوب المدير الفنى للفريق وزميله البرازيلى فيرمينو قبل مباراة مانشستر يونايتد المحدد لها غدًا الأحد على ملعب «أولد ترافورد» فى قمة مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

وقال محمد صلاح، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية: «يورجن كلوب مدرب رائع، نجح فى بناء فريق قوى ينافس حالياً على الفوز بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز، كما وصل لنهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى».

وأضاف نجم ليفربول: «يمكن القول إن يورجن كلوب نجح فى إخراج أفضل ما لديه من قدرات فنية وتهديفية وكذلك بالنسبة لفيرمينو وساديو مانى».

وكشف محمد صلاح عن سر حالة الانسجام والتفاهم الرائع بينه والثنائى ساديو مانى وفيرمينو قائلاً: «كلوب جعل طريقة اللعب أسهل بالنسبة لنا وتغيير المراكز بين الثلاثى الهجومى كان مفيدًا لنا». وتابع: «فى بعض المباريات يضعنى كلوب فى مركز المهاجم الصريح وفى بعض المباريات الأخرى يضعنى على الأطراف مع تبادل المراكز داخل أرض الملعب، وهذا أمر رائع».

وعن صراع المنافسة مع مانشستر سيتى على الفوز بلقب الدورى الإنجليزى، قال محمد صلاح: «علينا أن نعترف بأن الضغوط تزداد على اللاعبين مع اقتراب المسابقة من خط النهاية، نحن مطالبون بتحقيق الفوز فى كل مباراة، وأتطلع لتحقيق حلم الطفولة بقيادة ليفربول للفوز بلقب البريميرليج».

وواصل محمد صلاح تصريحاته قائلاً: «الكثير اندهش من تصريحاتى على مدار الشهور الماضية برغبتى فى الحصول على لقب الدورى الإنجليزى مع ليفربول، ظنّ البعض أن هذا جنون، ولكن الآن نحن فى موقع يجعلنا الأقرب لتحقيق اللقب».

وأكمل الفرعون: «أتفهم مشاعر جماهير ليفربول التى تحلم بالحصول على لقب الدورى الإنجليزى، سأسعى رفقة زملائى لتقديم أفضل ما لدينا لتحويل الحلم إلى حقيقة». كما تحدث محمد صلاح عن علاقته مع البرازيلى فيرمينو قائلاً: «علاقتى معه رائعة، على الرغم أن فيرمينو لا يجيد التحدث بالإنجليزية إلا أن التواصل بيننا جيد، فكرة القدم لا تحتاج إلى لغة من أجل التواصل».

أضاف نجم ليفربول: «مانشستر يونايتد سيقاتل من أجل تحقيق الفوز علينا لتصعيب مهمتنا فى الحصول على لقب الدورى الإنجليزى، لست متفاجئاً من تفضيل جماهير يونايتد للسيتى لنيل اللقب، وأتمنى بالتأكيد التسجيل فى مرمى دى خيا، لأنه الفريق الذى لم أحرز فيه أهداف حتى الآن فى الدورى الإنجليزى». ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول صاحب نفس الرصيد، والذى خاض 26 مباراة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

فى سياق آخر، أكد جيمى كاراجر، أحد أساطير نادى ليفربول الإنجليزى، أن إقالة البرتغالى جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد ستمنح الفرصة للثنائى محمد صلاح وساديو مانى من أجل التألق فى المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وقال جيمى كاراجر، فى تصريحات لصحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية: «الطريقة الهجومية التى يتحلى بها مانشستر يونايتد منذ قدوم أولى سولشاير لتدريب الفريق ستمنح الفرصة أمام محمد صلاح وساديو مانى للتألق فى المباراة المقبلة، نظراً للمساحات الخالية التى ستتواجد فى دفاع اليونايتد».

وأضاف لاعب ليفربول السابق: «محمد صلاح وساديو مانى هما أبرز المستفيدين من إقالة مورينيو، الطريقة الدفاعية التى كان يتبعها المدرب البرتغالى كانت تؤثر بالسلب على أداء الثنائى فى ظل المساحات القليلة التى كانت تسنح لهما للركض بالكرة».

فى نفس السياق، رفع الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، درجة الاستعداد لمباراة القمة أمام اليونايتد، حيث طالب لاعبيه بالتركيز فى هذه المواجهة من أجل استكمال المشوار فى المنافسة نحور لقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم. وشارك جميع اللاعبين فى تدريبات ليفربول، بالإضافة إلى عودة تشامبرلين من الإصابة وتأكدت جاهزيته للمباراة، كما عاد الهولندى فيرجيل فان ديك بعدما غاب عن الريدز فى مواجهة بايرن ميونخ الألمانى بدورى أبطال أوروبا بسبب الإيقاف.