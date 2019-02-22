شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نقل ملكيته إلى «الشامسي».. بيراميدز يصدر بيانًا يوضح موقفه من مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي بيراميدز، بيانًا رسميًا، أعلن فيه عن التزامه بجدول مباريات الدوري وكأس مصر، الذي وضعه اتحاد الكرة المصري مؤخرًا، مؤكدًا أن الفريق يواصل استعداده لموجهة المقاولون بالدوري، والأهلي في الدور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نص البيان الذي جاء كالتالي: «يؤكد مجلس إدارة نادي بيراميدز مجددا على التزامه الكامل بجدول مباريات الدوري والكأس والمعلن من جانب اتحاد الكرة مؤخرا».

وأضاف: «ويشير النادي إلى التزامه بالجدول الذي راعى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع أندية الدوري والكأس ولا يمنح فريقا أفضلية عن الآخر».

واختتم: «ويود النادي الإشارة مجددا إلى تحضيره لخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري يوم الأحد المقبل، ثم لقاء الأهلي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والمحدد له يوم 28 فبراير الجاري».

وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، قد أعلن في بيان رسمي عن انتقال ملكية النادي إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وكان اتحاد الكرة أجرى عدة تعديلات الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة الدور الـ16 من كأس مصر، الأمر لم يلق قبولا لدى إدارة نادي الأهلي وأعلنت من خلال بيان رسمي رفض مواجهة بيراميدز في كأس مصر.