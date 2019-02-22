شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلق على تصريحات أسامة كمال بشأن أزمة الأهلي مع بيراميدز واتحاد الكرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تأييده الكامل لكل ما قاله الإعلامي أسامة كمال، بخصوص رأيه في أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة وبيراميدز.

وكان أسامة كمال، قد هاجم اتحاد الكرة أثناء تقديمه برنامجه «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، بسبب تعاطفه مع بيراميدز ومالكه تركي آل الشيخ على حساب الأهلي.

وقال «كمال»: «لما احنا قبلنا الاستثمار الأجنبي في الكرة، هو كان شرط المستثمر إنه لازم ياخد بطولة الدوري وإلا مش هايستثمر، مش عاوز أخوض في موضوع أزمة اتحاد الكرة والأهلي، بعد مخاطبة الأندية والتأكيد على عدم مخالفة شروط التراخيص الممنوحة ليهم كشرط لتجديدها، وإنه بموجب ده بيتم الترخيص بالمشاركة في البطولات الأفريقية».

وأضاف: «في سؤال عاوز أقوله لاتحاد الكرة، إيه الهدف من استبدال ماتش في الدوري لماتش في الكأس بين نفس الفريقين، هاتفرق إيه، بتجامل مين على حساب مين، هل ينفع واحنا بنجمع كل جهدنا علشان ننجح كأس الأمم الأفريقية نعمل مشكلة من لا شء علشان نراضي شخص، طب لو الأهلي انسحب بسبب التعنت ده وواضح إن الكلام واللعب على المكشوف أوي، إيه اللي هايستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من بطولات أفريقيا، هل علشان نادي تاني يدخل بدل الأهلي».

وواصل: «تاني نسأل، هلى علشان نقبل الاستثمار الأجنبي في الكرة هل كان في شرط كده يعني إن يبقى في بطولة، محتاجين رد، وللا مش مهم الرد، وكلامي الناس اللي بتفهم في الكرة أكثر مني كتير، فتوا وقالوا وتباينت وجهات النظر، مش بتكلم في الكرة إلا إذا كان في شئ فج وعيب وكفاية بقى، وحرام عليكو مصر، وحرام عليكو المصريين».

ونشر رئيس سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو أسامة كمال، معلقًا: «أسامة كمال قال اللي كلنا نفسنا نقوله».

وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، قد نشر الفيديو صباح اليوم، معلقًا: «معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. ربنا ما يجيب كسرة لحد!»، وذلك قبل أن يعلن بيراميدز في بيان رسمي عن انتقال ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وكان اتحاد الكرة أجرى عدة تعديلات الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة الدور الـ16 من كأس مصر، الأمر لم يلق قبولا لدى إدارة نادي الأهلي وأعلنت من خلال بيان رسمي رفض مواجهة بيراميدز في كأس مصر.