بيراميدز يعلن في بيان رسمي تمسكه بمواجهة الأهلي في الكأس نهاية فبراير

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي تمسكه بمواجهة النادي الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، وفقاً لأخر جدول معلن من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن نقل ملكيته من السعودي تركي آل الشيخ إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشمسي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويرفض النادي الأهلي الاعتراف بالجدول الجديد للمباريات من الاتحاد المصري لكرة القدم والذي يحول مواجهته ضد بيراميدز يوم 28 من الشهر الجاري من مباراة في الدوري إلى مباراة في ثمن نهائي كأس مصر.

وتمسك النادي الأهلي بالجدول المرسل إليه مسبقاً بشأن مواجهة بيراميدز نهاية فبراير ولكن ضمن منافسات الدوري المصري وليس في بطولة كأس مصر.

وشدد بيراميدز في بيانه على التزامه بالجدول الذي راعى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع أندية الدوري والكأس على حد وصفه.

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