حرس الحدود يقتنص تعادلا ثمينا أمام المقاصة في الدوري

اقتنص فريق حرس الحدود تعادلا بدون أهداف، مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره مصر المقاصة، في لقاء ضمن الجولة 24 من عمر الدوري الممتاز.

وحاول لاعبو الفريقين الوصول للشباك، بعد عدة محاولات للتهديف، لكن انتهت جميهعا بدون أهداف.

وبتلك النتيجة رفع الحدود رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

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