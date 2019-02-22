شكرا لقرائتكم يويفا يوقف نجم فالنسيا 3 مباريات للتحايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إيقاف لاعب فالنسيا، جيفري كوندوبيا، لثلاث مباريات.

وبحسب مصادر في النادي الإسباني، فإن فالنسيا سيستأنف على هذه العقوبة.

وحصل كوندوبيا (26 عاما)، على البطاقة الصفراء الثالثة له خلال مباراة فريقه أمام سيلتك الأسكتلندي يوم الخميس 14 من الشهر الجاري، في جلاسكو في ذهاب الدور الـ32 بالدوري الأوروبي، لذا لم يتمكن من المشاركة في مباراة الإياب على ملعب مستايا، أمس.

وتتمثل هذه العقوبة، التي تم إبلاغها للفريق الإسباني، في الإيقاف لمباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات الصفراء، ومباراتين آخرتين بقرار من لجنة الانظباط.

جدير بالذكر أن فالنسيا تغلب على ضيفه سيلتك بهدف نظيف في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي.

وتأهل فالنسيا لثمن النهائي، بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه أيضا بثنائية نظيفة.