شكرا لقرائتكم صورة.. الزمالك يعلن تذاكر مواجهة بترو أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365"، صورة لتذكرة مواجهة الزمالك أمام بترو الأنجولى، بعد طرح التذاكر للجمهور اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الفريقين فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية. ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي يحتل صدارتها نصر حسين داي الجزائري بأربع نقاط ويليه جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو ولكل منهما 3 نقاط ويحتل الزمالك المركز الرابع بنقطة وحيدة.

تذكرة الزمالك

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