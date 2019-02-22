شكرا لقرائتكم أزمة "بذور" تهدد استاد القاهرة قبل كأس الامم الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه استاد القاهرة أزمة كبيرة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بسبب أرضية الملعب.
وسبب الأزمة يرجع تخوفات من عدم تسليم الملعب فى الموعد المحدد حيث لم تنبت البذور المستخدمة فى زراعة الأرضية حتى الآن، وذلك قبل أقل من 4 شهور على انطلاق البطولة.
وكشف مصدر بمجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك اجتماعات تنسيقية خلال الساعات المقبلة للوصول لحل لأزمة أرضية استاد القاهرة المخصص لاستضافة مباريات افتتاح بطولة امم افريقيا و مباريات المنتخب فى البطولة.
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