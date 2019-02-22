فيديو.. المصري البورسعيدي يتقدم علي النجوم في الدقيقة 71

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المصرى البورسعيدي في إحراز الهدف الأول فى مرمى النجوم عن طريق لاعبه محمد صالح في الدقيقة 71 ، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الجيش بالسويس، بالجولة 23 من بطولة الدوري العام. وجاء التشكيل المصرى البورسعيدي كالتالي، ‎-حراسة المرمى: أحمد مسعود ‎-الدفاع: أحمد شوشة ,عمر كمال , إسلام عطية و محمد الصالح ‎-الوسط: إيزي إيميكا , فريد شوقي , سعيدو سمبوري ومحمود حمد ‎-الهجوم : أحمد ياسر ومحمود وادي. فيما جاء تشكيل النجوم ، عصام الحضري في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، كريم فؤاد في خط الدفاع ، ديديه كوريه، عمرو السيسي، محمد همام، أحمد شرويدة، أيمن الغباشي في خط الوسط، توسين أومويلي في الهجوم.

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