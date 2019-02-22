خسارة فراعنة اليد مواليد 2002 أمام مونتنيجرو فى نصف نهائى البحر المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب كرة اليد مواليد 2002 إمام نظيره مونتنيجرو بنتيجة 18 /17 فى إطار دور نصف نهائى بطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها مصر بمدينة بورسعيد .
بهذة النتيجة يصعد منتخب مونتنيجرو للدور النهائي للبطولة بينما يلعب المنتخب المصري على المركزين الثالث والرابع مع الخاسر من لقاء فرنسا ورومانيا.
وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائى بالفوز على تونس 21 /18 فى دور الثمانية أمس الخميس.
كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الثمانية بالفوز على إيطاليا بنتيجة 17 / 14، صباح اول أمس فى ثالث أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط .
منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 حقق فوزا الثلاثاء على الإمارات فى الفترة الصباحية 26 / 15 قبل أن يهزم أمام فرنسا 23 / 16، إلا أن اليوم الأول شهد تألقا ملحوظا للفراعنة بالفوز على تركيا و المغرب.
وتضم قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين، حسين سعيد - مصطفى عبد الرحمن - محمد مصطفى - راضى محمد - عبد الرحمن أيمن - على جابر - شهاب على - مروان حاتم - هشام صلاح - على إيهاب - مهاب سعيد - عمر معتز - عمر محمود - إبراهيم حسن - احمد شوقى - عمر شريف - عمر أشرف - محمد طارق تحت قيادة المدير الفنى محمد عادل "زولا"
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