ننشر صورة تذكرة مواجهة الزمالك أمام بترو أتلتيكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، صورة لتذكرة مواجهة الزمالك أمام بترو الأنجولى، بعد طرح التذاكر للجمهور اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الفريقين فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

تذكرة الزمالك وبترو أتلتيكو ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي يحتل صدارتها نصر حسين داي الجزائري بأربع نقاط ويليه جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو ولكل منهما 3 نقاط ويحتل الزمالك المركز الرابع بنقطة وحيدة.

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