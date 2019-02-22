صور .. حمدى فتحى لاعب الأهلى يقوم بالاستشفاء بـ"الحجامة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر حمدى فتحى لاعب خط وسط فريق الاهلى باحد مراكز العلاج الطبيعى بحى مدينة نصر للاستشفاء بالحجامة والاستعداد لمباريات فريقه المقبلة ببطولة الدورى الممتاز و كأس مصر . ويلاقى فريق الأهلى نظيرة الجونة ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر الدورى الممتاز والمقرر إقامتها بملعب الجونة بالغردقة الاحد المقبل . ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 45 نقطة .

حمدى فتحى

حمدى فتحى

حمدى فتحى

حمدى فتحى

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