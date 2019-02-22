شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

محمد الشناوى مهدد بالغياب عن الأهلى أمام الجونة

يواجه محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى شبح الغياب عن مباراة فريقه أمام الجونة بعد تجدد إصابته خلال الساعات الماضية. وكان الشناوى قد غاب عن مباراة الإنتاج الحربى السبت الماضى بعدما تعرض للإصابة فى العضلة الضامة قبل اللقاء بدقائق، وشارك بدلاً منه شريف إكرامى، قبل أن يعود الشناوى ويُشارك مع الأهلى فى مباراة الداخلية يوم الأربعاء الماضى بالدورى. وعلم ”الخليج 365” أن الشناوى شعر بآلام فى العضلة الضامة، خلال الساعات الماضية، الأمر الذى يُهدد مشاركته فى لقاء الجونة وأن كان الأمر سيتحدد بشكل نهائى عقب مران الغد وقبل السفر للجونة.

الأهلي يرفض التدريب على ملعب الجونة قبل مواجهة الأحد

يخوض فريق الأهلي آخر تدريباته فى الحادية عشرة والنصف صباح غد، السبت، استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز. ويتوجه الأهلي إلى الجونة ظهر غد للدخول فى معسكر مغلق استعداداً للقاء، ورفض الجهاز الفنى للفريق بقيادة لاسارتى خوض أية تدريبات على ملعب الجونة قبل لقاء الأحد، ويكتفى بالتدريب أمس واليوم وغداً على ملعب التتش. وكان الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة عقب الراحة التى حصل عليها الفريق أمس الخميس استعداداً لمواجهة الجونة، علماً بأن المارد الأحمر حقق فوزًا ثمينًا على الداخلية أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى الجولة الـ23 من منافسات الدورى الممتاز.

لاسارتى يجتمع برمضان صبحى على هامش مران الأهلي.. اعرف السبب

عقد الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع رمضان صبحى لاعب الفريق من أجل توجيهه بعدة نصائح فنية على هامش مران اليوم. وبدأ الأهلي اليوم، الجمعة، الاستعداد لمواجهة الجونة بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون أمس بعد الفوز على الداخلية أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ 23 من منافسات الدورى الممتاز. وتحدث لاسارتي مع رمضان صبحي بشأن عدة أمور فنية وجمل عليه تنفيذها فى المباراة، وفى نهاية المران خصص لاسارتى فقرة تدريب إضافية لرمضان صبحى، وقام اللاعب بالتسديد على المرمى تحت إشراف محمد يوسف المدرب العام للفريق، حيث خضع اللاعب لوحدة تدريبية (واحد على واحد) بمشاركة يوسف للتسديد على المرمى.

مران الأهلي.. سليمان وجمال يخوضان تدريبات تأهيلية وصلاح محسن فى "الجيم"

خاض ثنائى الأهلي وليد سليمان وعمرو جمال تدريبات بدنية على هامش مران الفريق صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، حيث يعانى وليد سليمان من الإصابة فى ركبته، فيما يعانى عمرو جمال من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.وأدى الثنائى تدريبات بدنية قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى، وحسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد، الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، واستأنف الفريق تدريباته اليوم عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون أمس بعد الفوز على الداخلية أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت فى الجولة الـ23 من منافسات الدورى الممتاز.

على الصعيد ذاته، اكتفى صلاح محسن لاعب الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى «الجيم» على هامش المران.

هشام محمد ينتظم فى مران الأهلي.. وتأهيل نجيب وعاشور

شارك هشام محمد، لاعب الأهلى، فى مران الفريق المُقام حالياً على ملعب التتش بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التى لحقت به فى مباراة الداخلية الأخيرة بالدورى.

الأهلى يناقش تعديل عقود 5 لاعبين

يناقش مسئولو الأهلى تعديل عقود 5 لاعبين، بعد ارتفاع قيمة الرواتب مؤخرا، وهو ما ظهر في الصفقات الجديدة التي ابرمها النادي في الميركاتو الأخير، حتي بخلاف الثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي الذين تم التعاقد معهما بمبالغ كبيرة.

ويعرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طلب عدد من اللاعبين الخاص بتعديل قيمة عقودهم السنوية على مجلس إدارة النادي، خاصة وأن قيمة عقودهم السنوية فى الوقت الحالى لا تتخطي حاجز الـ3 مليون جنيه، رغم وجود لاعبين يشاركون بشكل اساسي منهم، فى الوقت ان هناك لاعبين جدد لم يشاركوا حتي هذه اللحظة ويحصلون علي قيم مادية تتخطي حاجز الـ3 ملايين ونصف ومنهم محمود وحيد الذي يحصل علي 4 ملايين و500 ألف جنيه، بخلاف القيمة التي يحصل عليها اللاعبين أمثال رمضان صبحي وحسين الشحات وكذلك اجاي وعلي معلول الذين جددا عقودهما مؤخرا، حيث لا يحصل ايآ منهم علي قيمة أقل من 15 مليون جنيه سنويآ.