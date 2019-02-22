صور .. وفد من الكاف في مران الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الإسماعيلى الختامى مساء اليوم حضور وفد من الاتحاد الافريقى “الكاف” ضم كل من أحمد مجواى مراقب المباراة والاثيوبى مايكل بيلاى المنسق العام بجانب إيناس مظهر المنسق الاعلامى. ويستضيف الإسماعيلى غدا السبت شباب قسنطينة الجزائرى باستاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا. وحرص الوفد الذى رافقه المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة الإسماعيلى على تحديد التعليمات المقرر الالتزام بها خلال المباراة. وكان الوفد الأفريقى قد منح نفس التعليمات للفريق الجزائرى خلال مرانه الرئيسى أمس.

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