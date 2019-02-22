شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تهدد الداخلية قبل مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق أزمة كبيرة بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق قبل المواجهة الهامة أمام بتروجت، والتي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 24 بالدوري العام.

وكشف اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة بالداخلية في تصريحات خاصة، أن هناك أكثر من لاعب باتت مشاركته مهددة في مباراة بتروجت بسبب الاصابة، وفي مقدمتهم مصطفى كالوشا بسبب المزق في الخلفية، ايمانويل ايجيبتور والذي غاب عن مباراة الأهلي أيضا بسبب اصابة الركبة، وإسلام جابر الذي يعاني من الإصابة بشد في عضلات البطن، هذا بالإضافة إلى محمد مخلوف والذى تم ايقافه عقب مباراة بيراميدز .

ويستضيف الداخلية نظيره بتروجت الاثنين المقبل، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، على استاد كلية الشرطة.

ويحتل الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق المركز الـ14 بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 22 نقطة، وفاز فى 4 مباريات وتعادل فى 10 أخرى، بينما تلقى الفريق الهزيمة فى 9 مباريات.