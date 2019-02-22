شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى : الدنيا ملتهبة فى وسط بالدورى.. والتعادل مع المقاصة جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود أن التعادل أمام مصر المقاصة فى مباراة اليوم التى اقيمت باستاد المكس والحصول على نقطة " أمر جيد" ، خاصة أن كل مدير فني يعرف طريقة لعب الأخر سواء أنا أو طلعت يوسف.

أضاف العشرى فى تصريحات لقناة ON SPORT " الدنيا ملتهبة" فى منطقة الوسط و الهبوط بالدوري المصري، والحصول على نقطة أفضل من الهزيمة والحصول على النقاط الثلاث " خير وبركة" وتفرق فى ترتيب الدوري.

تابع المدير الفني لحرس الحدود، المباريات المقبلة بالدوري المصري غاية فى الصعوية لجميع الفرق سواء المنافسة على لقب الدوري أو الهبوط أو المربع الذهبي.