طارق العشرى : الدنيا ملتهبة فى وسط بالدورى.. والتعادل مع المقاصة جيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود أن التعادل أمام مصر المقاصة فى مباراة اليوم التى اقيمت باستاد المكس والحصول على نقطة " أمر جيد" ، خاصة أن كل مدير فني يعرف طريقة لعب الأخر سواء أنا أو طلعت يوسف.
أضاف العشرى فى تصريحات لقناة ON SPORT " الدنيا ملتهبة" فى منطقة الوسط و الهبوط بالدوري المصري، والحصول على نقطة أفضل من الهزيمة والحصول على النقاط الثلاث " خير وبركة" وتفرق فى ترتيب الدوري.
تابع المدير الفني لحرس الحدود، المباريات المقبلة بالدوري المصري غاية فى الصعوية لجميع الفرق سواء المنافسة على لقب الدوري أو الهبوط أو المربع الذهبي.
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