كرة اليد.. مونتنيجرو تُطيح بمصر من قبل نهائى البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

فشل المنتخب المصرى فى الوصول للمباراة النهائية لبطولة البحر المتوسط لشباب كرة اليد المقامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بعد تعرضه للخسارة من منتخب مونتنيجرو القوى بنتيجة ١٧-١٨.

وكان اللقاء غاية فى القوة والاثارة خاصة مع الحضور الجماهيري العريض والتشجيع الحماسى لجماهير بورسعيد، وانتهى الشوط الاول ٨-٧ لصالح مونتنيجرو، بينما واستطاع لاعبو المنتخب إنهاء الشوط الثانى ١٥-١٣ لصالحهم، إلا أن الخبرة والبنيان الجسمانى القوى لمونتنيجرو كان له الغلبة خلال شوط اللقاء الثالث الذى انتهى بنتيجة ١٨-١٧ للضيوف.

ويصعد منتخب مونتنيجرو للدور النهائى للبطولة بينما يلعب المنتخب المصرى على المركزين الثالث والرابع مع الخاسر من لقاء فرنسا ورومانيا.