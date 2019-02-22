كرة اليد.. مونتنيجرو تُطيح بمصر من قبل نهائى البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
فشل المنتخب المصرى فى الوصول للمباراة النهائية لبطولة البحر المتوسط لشباب كرة اليد المقامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بعد تعرضه للخسارة من منتخب مونتنيجرو القوى بنتيجة ١٧-١٨.
وكان اللقاء غاية فى القوة والاثارة خاصة مع الحضور الجماهيري العريض والتشجيع الحماسى لجماهير بورسعيد، وانتهى الشوط الاول ٨-٧ لصالح مونتنيجرو، بينما واستطاع لاعبو المنتخب إنهاء الشوط الثانى ١٥-١٣ لصالحهم، إلا أن الخبرة والبنيان الجسمانى القوى لمونتنيجرو كان له الغلبة خلال شوط اللقاء الثالث الذى انتهى بنتيجة ١٨-١٧ للضيوف.
ويصعد منتخب مونتنيجرو للدور النهائى للبطولة بينما يلعب المنتخب المصرى على المركزين الثالث والرابع مع الخاسر من لقاء فرنسا ورومانيا.
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