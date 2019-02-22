الإسماعيلي يتظلم على قرار كاف بإيقاف طارق طه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي الإسماعيلي بإيقاف طارق طه، ظهير أيسر الفريق بعد حصوله على إنذار ثاني في لقاء الأفريقي التونسي وقفًا لتقرير الحكم الكاميروني.

وتظلّم الإسماعيلي على هذا القرار خاصة أن الحكم أخطأ بعد منح طارق طه بطاقة صفراء إلا أن اللاعب الذى ارتكب الخطأ وتسبب في ركلة الجزاء هو قلب الدفاع الغاني ريتشارد بافور.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلي للوقوف على الرد النهائي للكاف خلال الساعات القليلة المقبلة لاستعادة خدمات الظهير الأيسر الأساسي للفريق.

وكان حكم اللقاء قد ألغى مباراة الإسماعيلي والأفريقي التونسي بعد إلقاء جماهير الدراويش زجاجات مياه داخل الملعب وكانت النتيجة حينها تقدم الفريق التونسي بهدفين مقابل هدف.

وعلى إثر هذه الواقعة تم استبعاد نادي الإسماعيلي من منافسات البطولة قبل أن يتظلم ويعود مرة أخرى للمشاركة.