بشرى سارة من والدة موراي لمحبيه

قالت والدة أندي موراي جودي، إن ابنها قد يعود للمنافسات عقب خضوعه لجراحة في الفخذ الشهر الماضي، لكنه يدرك أيضاً أن مسيرته قد تكون انتهت بالفعل.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن جودي خلال بطولة ريو المفتوحة: “أعتقد أنه سيعود، لكنه يدرك أن ذلك قد يكون غير ممكن، إنه ذكي ولديه اهتمامات بالعديد من الأشياء، ويملك خيارات عديدة في حياته عقب نهاية مسيرته في التنس، لكن الشيء الأكثر أهمية أنه تخلص من الألم الذي مر به طوال 20 شهراً”.

وأضاف: “لديه عائلة صغيرة ويجب عليه التفكير فيما سيفعل بقية حياته، في الواقع هذا هو الشيء الأكثر أهمية”.