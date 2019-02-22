“فيفا” يمنع تشيلسي من إجراء تعاقدات لفترتين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الجمعة، منع نادي تشيلسي الإنجليزي من إجراء تعاقدات لفترتين لخرقه قواعد انتقالات القُصّر، في قرار استأنفه النادي بعد ساعات “داحضاً بشكل قطعي” الخلاصة الصادرة عن المنظمة الدولية.

وفرض “فيفا” غرامة على النادي اللندني بقيمة 600 ألف فرنك سويسري (نحو 600 ألف دولار أمريكي)، وتنظيم أوضاع اللاعبين القصر المعنيين في غضون 90 يوماً.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: “فرضت لجنة الانضباط حظراً على تشيلسي بتسجيل لاعبين جدد على المستويين الوطني والدولي لفترتي انتقالات متتاليتين”، ما يعني أن النادي سيحرم من التعاقد مع أي لاعب حتى ما بعد يناير (كانون الثاني) المقبل.

ولا ينطبق القرار على تسريح تشيلسي للاعبيه أو فريقي السيدات وكرة الصالات.

وتأتي الخطوة بعد تعاقد تشيلسي مع لاعبين أجانب دون 18 عاماً على غرار مهاجمه السابق البوركينابي برتران تراوري لاعب ليون الفرنسي حالياً، ويدعي تشيلسي أن تراوري وقع أوراق احترافه الرسمية في 2013 بعمر الثامنة عشرة، لكن لم يتم تسجيله حتى يناير (كانون الثاني) من العام التالي (2014).

وكان موقع ميديابارت الفرنسي أشار نقلاً عن وثائق من تسريبات فوتبول ليكس، إلى أن “فيفا” وجد دليلاً على أن تشيلسي قدم معلومات مضللة حول توقيع تراوري، وبأنه ظهر في أكثر من 20 مباراة مع الفئات العمرية لتشيلسي برغم عدم تسجيله في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأضاف أن تراوري انتقل إلى النادي عام 2011 من نادي بوبو-ديولاسو البوركينابي مقابل 400 ألف جنيه إسترليني، فيما كان تشيلسي يتحدث عن مجرد “خيار”.

ويعد هذا القرار ضربة كبيرة لتشيلسي المهدد بفقدان أبرز نجومه البلجيكي إدين هازارد الذي عبر عن نيته بالرحيل إلى ناد أكبر في أكثر من مناسبة، وفي حال رحيل النجم البلجيكي الصيف المقبل، لن يكون بمقدور تشيلسي تبديله حتى صيف 2020.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن “حماية القصَّر تعد عنصراً أساسياً في إطار فيفا التنظيمي المتعلق بانتقالات اللاعبين، كما أن التطبيق الفاعل لهذه القواعد أمر بالغ الأهمية وقد أكدته في مناسبات مختلفة محكمة التحكيم الرياضية”.

من جهته، كشف تشيلسي عن تحقيقات بحق 92 لاعباً في صفوفه وعبر عن “ترحيبه بقبول فيفا عدم وجود أي مخالفة ضد 63 لاعباً، لكن النادي يشعر بخيبة كبيرة لعدم قبوله تفسيرات بحق 29 لاعباً آخرين”.

ويمنع الاتحاد الدولي انتقالات اللاعبين دون 18 عاماً مع استثناءات على غرار انتقال عائلة اللاعب (من دولة لأخرى) لأسباب غير متعلقة بكرة القدم، أو إذا حصل الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي للاعبين بين 16 و18 عاماً.

كما غرم الاتحاد الدولي الاتحاد الإنجليزي 510 آلاف فرنك سويسري ومنحه مهلة “ستة أشهر” لتوضيح قواعد الانتقالات الدولية للاعبين القصر.

وليست المرة الأولى يحظر فيفا على أندية إجراء تعاقدات بسبب هذه المسألة، فقد قام بالإجراء عينه ضد نادي برشلونة الإسباني في 2014.

وفي 2016 طال هذا الإجراء أتلتيكو مدريد وريال مدريد الإسبانيين بعد تحقيق من لجنة الانضباط حول مشاركة لاعبين قصَّر في مسابقات كروية، وإذا تم تخفيف عقوبة ريال من خلال محكمة التحكيم الرياضية لفترة انتقالات وحيدة، إلا أن جاره أتلتيكو انتظر حتى فترة يناير (كانون الثاني) 2018.