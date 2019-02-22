يورجن كلوب: مانشستر يونايتد فريق كبير وسولشاير يقدم عملًا رائعًا

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون قوية وصعبة.

وأشار كلوب أن الفريق سيحاول القيام بأي شيء للحصول على نتيجة إيجابية أمام الشياطين الحمر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "اليونايتد فريق كبير، هم في لحظة جيدة وقوية، يدافعون ويهاجمون بشكل جيد، ومليئون بالثقة، سنحاول القيام بكل شيء للحصول على نتيجة إيجابية أمامهم".

وأضاف "لا يمكننا جعل المباراة أكبر مما هي عليه، علينا فقط أن

نعمل بشكل جيد، أعلم ما يدور في عقلك، بالنسبة لنا أسوأ اللحظات مواجهتهم، لكن هى الأفضل بالنسبة لهم، لكن لن نذهب لهناك كخصم ضعيف، نحن فريق كرة القدم منظم، ونلعب بشكل جيد".

وعن سولشاير مدرب الشياطين الحمر "أنا سعيد له، لأنه حصل على هذه الفرصة لإظهار جودته، لقد أحضر الأشياء التي يقف عليها السير فيرجسون، إنه يجعلهم يشكلون تهديدًا مرة أخرى، ويعودون إلى المسار الصحيح".

وأشار " جوزيه مورينيو مدرب كبير ورائع، لكنهم واجهوا وقتًا صعبًا، ويبدو أنهم وجدوا الحل، هناك فرق كبير بالتأكيد، مقارنة باللعب في ديسمبر، فريق وأسلوب مختلف"

وعن غرامة الاتحاد الإنجليزي له بسبب انتقاده لحكم مباراة الفريق أمام ويستهام" لا أود التعليق لن أدلي تعليقات بشأن ذلك الأمر، من الواضح أن التعليقات باهظة الثمن".

كما تحدث كلوب عن غيابات الفريق وأكد غياب ديان لوفرين وجو جوميز عن المباراة، حيث قال "لا جديد هم الغائبون بداعي الإصابة، فابينيو؟ كمن الرائع قدرته على المشاركة في مركزه وفي الدفاع أيضًا، لاعب بقيمة لا تصدق بالنسبة لنا، أنه يساعدنا كثيرًا، أما دافعنا بدونه كفريق بشكل جيد، من الجيد عودة فيرجيل".