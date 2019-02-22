محمد رضا يغيب عن بتروجيت في لقاء الداخلية

كتب- صبري حافظ:

تأكد غياب محمد رضا لاعب وسط فريق بتروجيت الأول لكرة القدم عن لقاء الداخلية المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل

بالدوري نظرًا لإصابته في ساقه والتى تحتاج لمدة شهر ونصف الشهر.

وكان رضا قد أصيب في لقاء المقاولون بالدوري ومن المنتظر أن يلحق بمباريات الختامية للدوري هذا الموسم.

كان بتروجيت قد فاز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف أمس بالجولة 23 للدوري.