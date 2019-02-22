الإسماعيلي يحفز لاعبيه قبل لقاء بطل الجزائر

الإسماعيلي كتبت: نورهان فضل حرص المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أمين الصندوق والمهندس تامر موسى عضو المجلس على تحفيز لاعبى الفريق فى المران الختامى قبل مواجهة شباب قسنطينة الجزائري. واختتم لاعبو الدراويش تحضيراتهم منذ قليل لملاقاة ضيفه شباب قسنطينة الجزائرى فى السادسة من مساء غدا السبت بملعب الجيش بمنطقة برج العرب فى الاسكندرية بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا. ويتطلع عضوا مجلس الإدارة لتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق أول انتصار فى هذا الدور للحفاظ على أمال الفريق فى التأهل لدور الثمانية وذلك فى أعقاب صدور مؤخرا قرارا باعادته لمنافسات البطولة.

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