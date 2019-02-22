محمود متولي يحفز لاعبي الإسماعيلي قبل موقعة بطل الجزائر

محمود متولي قائد الإسماعيلي كتبت: نورهان فضل عقد محمود متولى قائد فريق الإسماعيلى جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم والتأكيد على ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده فى مباراة شباب قسنطينة الجزائرى. ويستضيف الدراويش الفريق الجزائرى فى السادسة من مساء غدا السبت باستاد برج العرب بالاسكندرية لحساب الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا. غدا السبت باستاد برج العرب بالاسكندرية لحساب الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا. وطالب متولى زملائه بضرورة التركيز طوال أحداث اللقاء، والحرص على عدم قبول أى أهداف، واستغلال أقل فرصة يحصل عليها الفريق من أجل الابقاء على الأمال فى التأهل للدور المقبل بالبطولة. وشدد قائد الدراويش على أهمية تلك المباراة التى ستثبت للجميع مدى قدرات الفريق فى الاستمرار ضمن منافسات البطولة الأقوى بالقارة.

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