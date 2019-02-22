رياضة | تزايد الاحتمالات بشأن غياب ريوس عن مواجهة ليفركوزن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزايد الاحتمالات بشأن غياب ريوس عن مواجهة ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يشارك اللاعب ماركو ريوس في تدريبات نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الجمعة، مما يزيد من احتمالات غيابه عن الفريق للمباراة الثانية على التوالي، عندما يلتقي بعد غد الأحد مع منافسه باير ليفركوزن ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

وكان ريوس تعرض لتمزق في عضلة الفخذ خلال مباراة بوروسيا دورتموند أمام فيردر بريمن في بطولة كأس ألمانيا التي أقيمت في الخامس من شباط/فبراير الجاري.

وبالإضافة إلى ريوس، غاب أيضا عن تدريبات بوروسيا دورتموند اليوم لوكاس بيتشيك وماريوس وولف.

وسقط بوروسيا دورتموند، متصدر البوندسليجا، في فخ التعادل في آخر ثلاث مواجهات له في الدوري المحلي، ويتطلع في لقاء باير ليفركوزن بعد يومين إلى العودة مجددا لطريق الانتصارات.