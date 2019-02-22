كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن على بعد خطوة من قيادة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة جلسة مع حسام حسن المدير الفني السابق لفريق بيراميدز مساء اليوم الجمعة في الفيلا الخاصة به.. ويعود عامر إلى القاهرة مساء اليوم بعد تواجده في الإمارات خلال الأيام الماضية. ويسعى عامر لحسم الاتفاق مع حسام حسن على كل التفاصيل وتوقيع العقود معه بشكل رسمي لتوليه المسئولية الفنية للفريق. واستقر فرج عامر على إقالة عادل عبد الرحمن من تدريب الفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام المقاولون العرب ببطولة الدوري. وكان العميد قد رحل عن تدريب فريق بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك ببطولة الدوري.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | حسام حسن على بعد خطوة من قيادة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.