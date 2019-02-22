رياضة | "الكاف" يقرر إيقاف نجم الإسماعيلي.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكاف" يقرر إيقاف نجم الإسماعيلي.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطر الاتحاد الافريقى لكرة القدم “كاف” مسئولى الإسماعيلى بإيقاف طارق طه ظهير أيسر الفريق بعد حصوله على إنذار ثانى فى لقاء الافريقى التونسى وقفا لتقرير الحكم الكاميرونى.

وقام الإسماعيلى بالتظلم على هذا القرار خاصة أن الحكم أخطأ بعد منح طارق طه بطاقة صفراء الا ان اللاعب الذى ارتكب الخطأ وتسبب فى ركلة الجزاء هو قلب الدفاع الغانى ريتشارد بافور.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى للوقوف على الرد النهائى للكاف خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل استعادة خدمات الظهير الأيسر الاساسى للفريق.

كما شهد مران الإسماعيلى الختامى مساء اليوم حضور وفد من الاتحاد الافريقى “الكاف” ضم كل من أحمد مجواي مراقب المباراة والاثيوبى مايكل بيلاى المنسق العام بجانب ايناس مظهر المنسق الاعلامى.

ويستضيف الإسماعيلى غدا السبت شباب قسنطينة الجزائرى باستاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا.

وحرص الوفد الذى رافقه المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة الإسماعيلى على توجيه عدة تعليمات المقرر الالتزام بها خلال المباراة.

وكان الوفد المذكور قد منح نفس التعليمات للفريق الجزائرى خلال مرانه الرئيسى أمس.