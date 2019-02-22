رياضة | تسريب عقوبة راموس بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب عقوبة راموس بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقَا رسميًا ضد الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام أياكس في بطولة دوري أبطال أوروبا.
واتهم "راموس" بأنه تعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة اياكس الهولندي، حتى لا يشارك في لقاء العودة ويصبح سجله خاليًا من البطاقات الصفراء إذا تأهل فريقه للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وذكرت شبكة "جول" العالمية، أن "راموس" قد يواجه نفس العقوبة التي عوقب بها الفرنسي "جيوفري كوندوبيا" لاعب وسط فالنسيا.
وأعلن اليويفا اليوم، معاقبة "كوندوبيا" بحرمانه من المشاركة مع الخفافيش لثلاث مباريات في الدوري الأوروبي، بعدما تعمد الحصول على بطاقة صفراء في مواجهة سلتيك الاسكتلندي.
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