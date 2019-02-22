رياضة | حسام حسن يرفض تدريب الفيحاء السعودي ويفضل قيادة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن يرفض تدريب الفيحاء السعودي ويفضل قيادة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة العرض المقدم له من نادي الفيحاء لتولي المسئولية الفنية خلال الفترة القادمة.

ويفضل حسام حسن عرض سموحة عن الفيحاء السعودي في الوقت الحالي بسبب ضعف الإمكانيات للفريق السعودي.

وكان التوأم قد رحلا من تدريب فريق بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك بنتيجة 3-3 ضمن منافسات بطولة الدوري.

في الوقت الذي دخل فيه سموحة بخط المفاوضات مع التوأم خلال الساعات الماضية للحصول على خدماتهما خلال الفترة القادمة.

ويقترب نادي سموحة من إتمام التعاقد مع حسام حسن مدرب بيراميدز السابق، ليتولي تدريب الفريق وذلك خلال الفترة المقبلة.

وتراجع مستوى فريق سموحة خلال الفترة الحالية، فقد فشل النادي الإسكندراني في تحقيق أي فوز خلال 14 لقاء بالدوري المصري الممتاز.

كما لم يحالف عادل عبدالرحمن المدرب الحالي، الحظ في قيادة الفريق إلى تحقيق الفوز وتحسين وضع الفريق بالمسابقة المحلية.

وينتظر أن يعقد فرج عامر رئيس نادي سموحة اجتماعًا، لبحث أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وحسم ملف التعاقد مع مدرب جديد وذلك بعد عودته من الخارج.

جدير بالذكر أن نادي سموحة يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب البطولة وفي رصيده 25 نقطة، حيث لعب 23 مباراة، فاز في 4 منها، وتعادل في 13، وخسر في 6.