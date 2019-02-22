رياضة | رئيس ريال مدريد السابق: رفضت ضم ميسي وهنري لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد السابق: رفضت ضم ميسي وهنري لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال رئيس ريال مدريد السابق في تصريحات صحفية: "وكيل اعمال اسينسو الحالي هو من أحضر ميسي إلى اسبانيا ، هو ارجنتيني وصديق مقرب لـ عائلة ميسي ، عندما كان قادم إلى اسبانيا اخبروه اسرة ميسي بان ياخذ الطفل إلى اسبانيا".
وأضاف: "رد عليهم بانه لا يعرف إلى أين سيذهب ريال مدريد او برشلونة، كان رد عائلتي ميسي بأن ياخذه معه إلى حيث كان يريد الذهاب، تبين لاحقاً بأنه ذهب إلى برشلونة".
وبسؤواله عن هنري ؟ أجاب" "اقنعت هنري بالتوقيع مع ريال مدريد، وعندما اقتنع وكنا ذاهبين إلى مدريد في الطائرة جاء والد هنري وقال بأنه لايستطيع المغادرة وأن الأمر مخيف مع رئيس موناكو، اخبرته بأنه لا يقلق فأنا سوف أصلح كل شيء معه ولكن رفض".
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