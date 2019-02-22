شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة اليوروباليج.. نتائج الأندية الألمانية تهدد مكانة البونسليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- قدمت الاندية الألمانية في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكرة القدم أداء متباين من حيث الضعف وفشلت في تحقيق نتائج إيجابية الأمر الذي جعل الدوري الأسباني والأنجليزي يستفيدان من تراجع أندية البوندسليجا بالإضافة إلى تراجع الأندية الإيطالية أيضاً في البطولات الأوروبية.

ونجح الدوري الأسباني في تصدر التصنيف الأوروبي والذي يعتمد في المقام الأول والأخير على أداء الأندية في آخر خمسة مواسم أوروبياً في الوقت الذي إتسعت فيه الأرقام بين الليجا والدوري الأنجليزي الممتاز وباقي الدوريات الأخرى التي تليها في التصنيف الاوروبي.

وجاء تصنيف الدوريات الأوروبية كالآتي :-

1- الدوري الأسباني برصيد 99.569 نقطة

2- الدوري الأنجليزي برصيد 76.605 نقطة

3- الدوري الأيطالي برصيد 72.798 نقطة

4- الدوري الألماني برصيد 70.213 نقطة

أسباب تراجع الدوري الألماني

ومن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع اسهم الدوري الألماني سقوط أندية البوندسليجا وخروجها خالية الوفاض من المسابقات الأوروبية حيث ودع باير ليفركوزن الدوري الأوروبي من دور الأثنين والثلاثين لتصبح البطولة خالية من الأندية الالمانية بإستثناء آينتراخت فرانكفورت الذي صعد لدور الستة عشر من المسابقة.

وفي دوري أبطال أوروبا سقط بروسيا دورتموند أمام توتنهام الأنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان على ملعب ويمبلي في الوقت الذي لم يحافظ فيه شالكه على تقدمه وخسر بهدفين مقابل ثلاثة أمام مانشستر سيتي في نفس الدور الأمر الذي يضعف فرصة وصول الفريقين إلى الدور المقبل.

ويعتبر بايرن ميونخ النادي الألماني الوحيد الذي حقق نتيجة إيجابية في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع ليفربول على ملعب انفيلد ذهاباً بدون أهداف لتبقى حظوظه مرتفعة في التأهل حيث أنه في حالة تحقيقه لأي فوزه على ملعب أليانز أرينا بأي نتيجة يصعد لدور الثمانية ويحافظ للدوري الألماني على حظوظه.

ليبقى السؤال هل يقدر ناديي آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ على حمل لواء البوندسليجا في المسابقات الأوروبية أم أن خروجهما سيدق ناقوس الخطر بعد تأكد خصم 10 نقاط الموسم المقبل ؟ الإجابة بنهاية الموسم الجاري.