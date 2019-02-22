شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مع رمضان صبحي وتدريبات تأهيلة للاعبين..ملخص مران الأهلي اليوم والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يستعد الفريق الأول لكرةالقدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة الجونة بعد غد، الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، واستأنف الفريق تدريباته اليوم عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون أمس بعد الفوز على الداخلية أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت فى الجولة الـ23 من منافسات الدورى الممتاز.

وخاض ثنائىيالأهلي وليد سليمان وعمرو جمال تدريبات بدنية على هامش مران الفريق صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، حيث يعانى وليد سليمان من الإصابة فى ركبته، فيما يعانى عمرو جمال من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

وأدى الثنائى تدريبات بدنية قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى، وحسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى.

بينما اكتفى صلاح محسن لاعب الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى «الجيم» على هامش المران، كما شارك هشام محمد، في التدريبات الجماعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التى لحقت به فى مباراة الداخلية الأخيرة بالدورى.

فيما خاض لاعبو الأهلي الأساسيون الذين شاركوا فى لقاء الداخلية مراناً استشفائياً، وأدى الثنائى محمد نجيب وحسام عاشور تدريبات تأهيلية، ويتلقى الأول علاجاً من آثار الإصابة التى أجرى على إثرها جراحة فى الرباط الداخلى للركبة، فيما اشتكى الأخير من إصابة فى منشأ العضلة الأمامية.

وعقد الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع رمضان صبحى لاعب الفريق من أجل توجيهه بعدة نصائح فنية على هامش مران اليوم.

وتحدث لاسارتي مع رمضان صبحي بشأن عدة أمور فنية وجمل عليه تنفيذها فى المباراة، وفى نهاية المران خصص لاسارتى فقرة تدريب إضافية لرمضان صبحى، وقام اللاعب بالتسديد على المرمى تحت إشراف محمد يوسف المدرب العام للفريق، حيث خضع اللاعب لوحدة تدريبية (واحد على واحد) بمشاركة يوسف للتسديد على المرمى.