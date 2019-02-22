شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتحدث عن حلمه في تحقيق اللقب الغائب والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- أشاد الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بطريقة مدربه الألماني يورجن كلوب وزميله بالفريق البرازيلي فيرمينو.

ويستعد ملك إنجلترا لمواجهة مانشستر يوناتيد، يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد" فى قمة مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وقال محمد صلاح، في تصريحات لشبكة ESPN العالمية، "إن يورجن كلوب مدرب رائع، نجح فى بناء فريق قوي ينافس حالياً على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".

وأوضح مومو، " أن يورجن كلوب نجح فى إخراج أفضل ما لديه من قدرات فنية وتهديفية وكذلك بالنسبة لفيرمينو وساديو ماني".

وتحدث صلاح عن سر حالة الانسجام والتفاهم الرائع بين والثنائى ساديو مانى وفيرمينو قائلاً، "كلوب جعل طريقة اللعب أسهل بالنسبة لنا وتغيير المراكز بين الثلاثى الهجومى كان مفيدًا لنا".

وتابع"، "فى بعض المباريات يضعنى كلوب فى مركز المهاجم الصريح وفى بعض المباريات الأخرى على الأطراف مع تبادل المراكز داخل أرض الملعب، وهذا أمر رائع".

وشدد الفرعون المصري على قوة المنافسة بين الريدز والمان سيتي قائلًأ: "علينا أن نعترف بأن الضغوط تزداد على اللاعبين مع اقتراب المسابقة من خط النهاية، نحن مطالبون بتحقيق الفوز فى كل مباراة، وأتطلع لتحقيق حلم الطفولة بقيادة ليفربول للفوز بلقب البريميرليج".

وأضاف، "الكثير اندهش من تصريحاتى على مدار الشهور الماضية برغبتى فى الحصول على لقب الدورى الإنجليزى مع ليفربول، ظنّ البعض أن هذا جنون، ولكن الآن نحن فى موقع يجعلنا الأقرب لتحقيق اللقب".

كما تحدث محمد صلاح عن علاقته مع البرازيلى فيرمينو قائلاً، "علاقتى معه رائعة، على الرغم أن فيرمينو لا يجيد التحدث بالإنجليزية إلا أن التواصل بيننا جيد، فكرة القدم لا تحتاج إلى لغة من أجل التواصل".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول صاحب نفس الرصيد، والذى خاض 26 مباراة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.