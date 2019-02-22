انت الان تتابع قبل لقاء الجونة.. تعرف على حالة خماسي الأهلي المصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، والذي أقيم بملعب مختار التتش، بفرع النادي بالجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة الجونة، مواصلة الثنائي حسام عاشور ومحمد نجيب لاعبي الفريق، أداء التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي، حيث أدى عاشور ونجيب تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، في إطار البرنامج التأهيلي الذي وضع لهما للتعافي من الإصابة، حيث يعاني عاشور من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية، فيما يؤدي نجيب برنامجا تأهيليا بعد خضوعه لعملية غضروف الركبة التي أبعدته عن الفريق منذ منتصف سبتمبر الماضي.
فيما خاض وليد سليمان وعمرو جمال لاعبا الأهلي، تدريبات بدنية، ويعاني سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، في حين يعاني جمال من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية. وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني وحسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية
فيما خاض وليد سليمان وعمرو جمال لاعبا الأهلي، تدريبات بدنية، ويعاني سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، في حين يعاني جمال من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.
وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني وحسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.
واكتفى علي لطفي، حارس مرمى الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم، وغاب اللاعب عن تدريبات حراس المرمى التي قادها طارق سليمان مدرب حراس المرمى والتي ضمت شريف إكرامي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان، حيث اكتفى لطفي بأداء تدريبات الجري حول الملعب.
فيما خاض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تدريبات استشفائية برفقة مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الداخلية أول من أمس والتي حسمها الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد بمسابقة الدوري.
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