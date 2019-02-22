انت الان تتابع خماسية الدور الأول تداعب أحلام المصري أمام النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة عصرًا، لقاء نادي النجوم إف سي أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز، علمًا بأن لقاء الدور الأول، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السادسة على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، شهد فوز الفريق البورسعيدي بنتيجة (5-3)، أحرز خماسية المصري أحمد ياسر ومحمد عبد اللطيف جريندو وعمرو موسى وإسلام عيسى وحجاج عويس، فيما أحرز ثلاثية النجوم صلاح أمين (هدفين) ومحمود عبد الحليم، وكان يدرب المصري حينها حسام حسن، بينما كان أنطونيو كالديرون مدربًا للنجوم.

ويحتل نادي النجوم بقيادة مديره الفني أحمد سامي، المركز السابع عشر بجدول الترتيب، برصيد 21 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر في 11، وسجل الفريق 22 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا، بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز السادس عشر، وبفارق نقطة عن الداخلية وبتروجت، الرابع عشر والخامس عشر