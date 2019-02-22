انت الان تتابع رسميًا.. اعتزال نجم باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

«حان الوقت للاعتزال.. قدمت الكثير لكرة القدم. شكرًا للساحرة المستديرة التي منحتني الكثير. لم أفعل كل شيء بشكل رائع، لكني فعلته من قلبي.. شكرًا لكل من شجعني طوال مسيرتي. طويت الصفحة لكني لن أنسى شيئا، سأواصل العمل بحماس وعزم وإخلاص في مشاريعي المستقبلية».. بتلك الكلمات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أعلن الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا، اليوم الجمعة، اعتزاله عقب انفصاله عن باريس سان جيرمان، مساء أمس الخميس، وذلك بعد أن خاض اللاعب البالغ عمره 33 عامًا، 3 مباريات فقط هذا الموسم، تحت قيادة مدربه الألماني توماس توخيل.

وانضم ديارا، الذي سبق له اللعب لآرسنال وتشيلسي وريال مدريد، إلى سان جيرمان لمدة 18 شهرا في يناير 2018، حيث فاز الفريق بالثلاثية المحلية، كما انضم ديارا، الذي خاض 34 مباراة مع منتخب فرنسا، إلى تشيلسي من لوهافر في 2005، وتوج بلقب الدوري الممتاز مع الفريق قبل الانتقال إلى غريمه اللندني آرسنال بعدها بعامين. ولعب