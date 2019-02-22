انت الان تتابع صدمة.. «فيفا» يحرم تشيلسي من التعاقدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن منع فريق تشيلسي الإنجليزي، من التعاقد أو قيد لاعبين جدد، لمدة عام لـ(فترتي انتقالات)، حيث ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية، أن تشيلسي تم إيقافه بسبب مخالفات في التعاقد مع اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويتعين على النادي اللندني تنظيم أوضاع اللاعبين القصر المعنيين في غضون 90 يوما، ووقع فيفا غرامة مالية على تشيلسي تقدر بـ460 ألف جنيه إسترليني، وغرامة أخرى للإتحاد الإنجليزي بقيمة 390 الف جنيه إسترليني، ويسمح للبلوز بتقديم استئناف على قرار العقوبة خلال الثلاثة أيام المُقبلة.
وبذلك يصبح تشيلسي ممنوعًا من التعاقد مع لاعبين جدد في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، وكذلك سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020. ويحتل تشيلسي الإنجليزي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، برصيد 50 نقطة، وجاء تراجع البلوز بعد سلسلة من النتائج السيئة، ومع قرار منع فيفا
وبذلك يصبح تشيلسي ممنوعًا من التعاقد مع لاعبين جدد في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، وكذلك سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020.
ويحتل تشيلسي الإنجليزي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، برصيد 50 نقطة، وجاء تراجع البلوز بعد سلسلة من النتائج السيئة، ومع قرار منع فيفا لضم لاعبين جدد خلال فترتين مقبلتين، بالتأكيد سيؤثر على سير البلوز في المسابقة المحلية، ويضع ملاك الفريق اللندني في مأزق كبير.
ونجح تشيلسي في التأهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي بعد أن تغلب على مضيفه مالمو السويدي، بثلاثة أهداف دون رد، بعدما انتصر البلوز ذهابًا بهدفين مُقابل هدف، ليتأهل إلى ثمن النهائي بنتيجة إجمالية 5-1.
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